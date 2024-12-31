Сальдо сообщил о введении комендантского часа в новогоднюю ночь под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни 2024 года начали активнее обстреливать Херсонскую область. По словам губернатора региона Владимира Сальдо , на 31 декабря сохраняется опасность диверсий, поэтому в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час.

«В новогоднюю ночь с целью минимизации опасности для населения на территории Херсонской области с 22:00 до 5:00 будет действовать комендантский час. Действие комендантского часа в новогоднюю ночь не будет распространяться на автомобили, движущиеся транзитом по Азовскому кольцу, в том числе в Херсонской области», — пояснил Сальдо.

Сальдо отметил, что автотранспорт сможет двигаться по М-18 «Харьков — Симферополь — Ялта» на участке от границы между Запорожской и Херсонской областями до АПП «Джанкой» на границе с Республикой Крым. Ситуацию будут контролировать.

Глава Херсонской области попросил местное население быть внимательными и с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Они необходимы для всеобщей безопасности.