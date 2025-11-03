сегодня в 09:37

Сальдо показал точный удар «Молнии-2» по базе ВСУ на Каховском направлении

Беспилотный летательный аппарат «Молния-2» нанес точный удар по опорному пункту украинских войск в районе Каховки. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале показал, как военные готовили к удару беспилотник.

В ходе разведывательной операции десантники из Ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в состав группировки «Днепр», обнаружили временную базу противника, расположенную на правом берегу реки Днепр.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы СВО крепили к БПЛА боеприпас и подключали электронику. После этого беспилотник успешно поднялся в небо и достиг вражеской цели.

Ударный дрон «Молния-2» продемонстрировал высокую точность: строение, служившее укрытием для солдат противника, было полностью разрушено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.