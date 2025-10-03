С начала СВО Богородским округом отправлено на фронт уже более 200 тонн грузов

Депутаты, волонтеры, активисты и жители Богородского округа не остаются в стороне и продолжают помогать нашим бойцам в зоне СВО. Недавно была передана очередная партия гуманитарного груза. На фронт отправили дизельные обогреватели, маскировочные сети, средства защиты и медикаменты. Все это было приобретено и подготовлено по заявкам военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С самого начала СВО Богородский округ и его неравнодушные жители отправили на фронт уже больше 200 тонн грузов. Волонтеры по всему округу своими руками вяжут теплые вещи, шьют маскхалаты, делают окопные свечи, собирают посылки с домашними заготовками и письмами со словами поддержки.

Не менее важная работа ведется и в отношении семей наших защитников. Богородский округ был одним из первых в Подмосковье, кто освободил участников СВО от платы за детский сад и от земельного налога.

6 сентября, в день Богородского края, прошло торжественное открытие Центра поддержки участников СВО и их семей в Ногинске, на ул. Рабочей. Центр оказывает комплексную поддержку, объединяя социальные, психологические и бытовые направления помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.