RT показал момент удара Израиля по съемочной группе
Снаряд Израиля разорвался в нескольких метрах от журналистов RT
Фото - © РИА Новости
Телеканал RT опубликовал видео удара Израиля по своей съемочной группе. Снаряд упал рядом с журналистами.
Телеканал RT обнародовал видео, на котором зафиксирован момент удара Израиля рядом со съемочной группой.
По данным телеканала, снаряд разорвался в нескольких метрах от журналистов во время работы на месте событий. На опубликованных кадрах видно, как после взрыва в воздух поднимаются пыль и обломки.
Информация о пострадавших не приводится.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.