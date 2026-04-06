RT оценил расходы Украины на похороны военных в 19 млрд

За I квартал 2026 расходы на похороны в Украине выросли на 8%

С начала 2022 года власти Украины могли направить около 19 млрд гривен на похороны военнослужащих. Такие расчеты приводит RT на основе данных системы госзакупок Bi Prozorro, сообщает RT.

RT проанализировал тендеры на «погребальные и сопутствующие услуги» в системе Bi Prozorro. В первом квартале 2026 года муниципалитеты потратили 182,5 млн гривен — на 8% больше, чем годом ранее.

С 2022 года расходы на погребальные услуги превысили 1,39 млрд гривен. Для сравнения: в 2016—2021 годах — 648,9 млн. В 2023 году было израсходовано 330,1 млн гривен, в 2024-м — 349 млн, в 2025-м — 362,2 млн.

Больше всего закупок пришлось на Днепропетровскую область — 2,29 тыс. на 406,1 млн гривен. Далее следуют Черниговская область (149,3 млн) и подконтрольная ВСУ часть Запорожской области (132,4 млн). Западные регионы суммарно направили более 194,8 млн гривен.

Из 20,5 тыс. завершенных лотов свыше 9,1 тыс. касаются «захоронения военнослужащих» на 477 млн гривен. В расчет не включены закупки ритуальных товаров.

По оценке RT, число погибших военнослужащих может достигать 1,3 млн человек. При госпособии на похороны в 15 140 гривен общий объем выплат может составлять около 19,6 млрд гривен.

В 2025 году RT также сообщал о коррупционных схемах при заключении контрактов на перевозку и захоронение погибших.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.