Российский город помог вернуть тело погибшего на СВО серба его родителям

Администрация города Арзамас Нижегородской области помогла с транспортировкой тела сербского военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции. Погибший боец будет похоронен на родной земле в Руме, городе-побратиме Арзамаса, сообщает pravda-nn.ru .

Арзамасский мэр Александр Щелоков рассказал, что около года назад сербский доброволец получил тяжелое ранение в зоне боевых действий. После лечения и борьбы за жизнь армеец скончался в медицинском учреждении Тулы.

Семья добровольца, проживающая в Сербии, не располагала деньгами для организации международной перевозки. К решению вопроса подключилась сербская община Краснодара, которая обратилась к властям Арзамаса за поддержкой.

В итоге арзамасские власти взяли на себя часть расходов по транспортировке тела из Москвы в Белград.

«Это наша общая ответственность, наша человеческая и братская обязанность в этой личной человеческой истории», — сказал градоначальник.

