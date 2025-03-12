Российский эксперт предположил еще одну массированную атаку БПЛА
Эксперт: ВСУ могут атаковать Россию тысячью беспилотниками
ВСУ могут организовать атаку России с помощью тысячи беспилотников, завил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
«Атак будет еще больше. Возможно использование сразу до 1 тыс. беспилотников. Это лишний раз подтверждает, что в руководстве Украины — террористы, сказал в беседе с агентством Киселев.
Специалист подчеркнул, что ВСУ использовали при атаке 11 марта немецкие и французские дроны, а не собственные разработки.
ВСУ рано утром 11 марта несколько часов наносили массированный удар беспилотниками по ряду регионов России, преимущественно по Московской области. Трое человек погибли в Подмосковье. ПВО сбила 337 украинских дронов.