Российский артиллерист рассказал о боевой работе гаубицы «Мста-С» в зоне СВО

Командир артиллерийского взвода с позывным Маэстро рассказал о преимуществах 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам военнослужащего, самоходная артиллерийская установка способна преодолевать труднопроходимые участки местности без привлечения тягачей. Благодаря своей высокой маневренности гаубица также может успешно уклоняться от вражеских снарядов.

Артиллерист отметил, что в боевые задачи гаубицы входит поражение живой силы, опорных пунктов и военной техники ВСУ. «Мста-С» незаметно выкатывается на огневую позицию, отрабатывает по противнику и «уходит в тень».

«Преимущество в том, что она высокоманевренная. Противнику тяжело попасть, потому что это нецелесообразно — вести огонь по высокоманевренной цели», — заключил российский военнослужащий.

Достойная оплата труда военнослужащего

При заключении контракта на военную службу с Минобороны РФ размер единовременной выплаты от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При этом ежемесячная зарплата участников СВО составляет от 210 тыс. рублей.

Кроме того, действуют дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год. Еще добровольцам полностью компенсируют военную пенсию и производят выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.