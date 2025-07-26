Российский антидроновый "Паук" 2.0 готов к серийному выпуску

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В России разработали новейший сеткомет против дронов

Российская компания «КПБ Полет» завершила разработку усовершенствованной версии ручного сеткомета «Паук» 2.0, предназначенного для борьбы с вражескими дронами, сообщает ТАСС .

Новинка получила металлическое усиление в центральной части и модернизированные снаряды, что позволило увеличить дальность поражения до 30 метров.

«Доработки выполнены по запросам бойцов — противник начал применять новые боеприпасы, поражающие живую силу на 20 метрах», — пояснили разработчики.

В настоящее время пробная партия проходит испытания, включая апробацию в зоне спецоперации. После успешных тестов начнется серийное производство.

Особый интерес вызывает международный спрос на российские разработки. «Получали запросы из Казахстана, Вьетнама, Китая. Партия уже отправилась в Африку», — отметили в компании.