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ВС РФ на южно-донецком направлении спецоперации продолжают активно прорывать оборону ВСУ около стратегически важного населенного пункта Великая Новоселка, формируя котел вокруг него, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также на левом фланге российская армия сильно продвинулась в поселке Времевка, бойцы продолжают давить в северном направлении, на территории вдоль реки Мокрые Ялы. Несколько военных противника взяты в плен.

Украинские ресурсы считают, что ситуация для ВСУ сложилась сложная.

Ранее ВС РФ вошли в населенный пункт Времевка в ДНР. Они продвигаются к центру поселка под Великой Новоселкой.