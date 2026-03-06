Российские военнослужащие ликвидировали женский расчет БПЛА ВСУ под Купянском. Киевский режим все чаще стал чаще бросать мобилизованных девушек в самое пекло, сообщает SHOT .

За последние два месяца в рядах ВСУ на передовой погибли 12 девушек. Возраст погибших варьировался от 22 до 30 лет. В настоящее время в украинской армии из-за нехватки мужчин насчитывается около 10% женщин. Из медподразделений их переводят в боевые части, а также привлекают иностранных наемниц. Среди недавно погибших на передовой были гражданки Польши.

Под удар на купянском направлении попали операторы БПЛА и связистки. Прошлой зимой, когда остро ощущалась нехватка личного состава, президент Украины Владимир Зеленский призвал создать женские роты беспилотных систем.

Ранее стало известно, что российские операторы БПЛА устроили огненную засаду ВСУ под Купянском в Харьковской области.

