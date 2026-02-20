Российские операторы БПЛА устроили огненную засаду ВСУ под Купянском

сегодня в 12:05

Российские солдаты организовали огненную засаду солдатам ВСУ под Купянском в Харьковской области Украины. Бойцы взорвали блиндаж с четырьмя боевиками, сообщает SHOT .

Солдаты ВС РФ устроили штурм позиций противника в шести километрах от Купянска. Украинские бойцы прятались в блиндажах, из которых выходили исключительно ночью. Днем находились внутри, чтобы по ним не открыли огонь.

За передвижениями противника следили российские операторы беспилотников. Благодаря этому штурмовики ВС РФ подобрали момент и устроили штурм.

На блиндажи противника скинули противотанковые мины ТМ-62. Были уничтожены четыре боевика ВСУ.

На опубликованной записи солдаты противника выбегают из блиндажа. Затем на него скидывают мины. Блиндажи были уничтожены, начался пожар.

