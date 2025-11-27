Вооруженные силы России завершают операцию по полному освобождению Волчанска от присутствия ВСУ. Момент ударов реактивной артиллерией по местам скопления бойцов противника попал на видео, пишет SHOT .

В настоящее время российские войска усиливают контроль над Волчанском, проводя последний этап зачистки территории. Украинская армия понесла огромные потери, исчисляемые десятками тысяч военнослужащих. На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВС РФ наносят точные удары по местам скопления ВСУ, а также по другим объектам украинских военных, и успешно их ликвидируют.

Бойцы группировки «Север» эвакуировали гражданских лиц, которые на протяжении длительного времени укрывались в подвалах. ВСУ понесли сокрушительный урон: десятки тысяч солдат погибли. Огромное количество тел украинских солдат осталось в реке Волчья, где штурмовые отряды ВСУ безуспешно пытались прорваться на протяжении года.

Еще тысячи тел военнослужащих ВСУ брошены в лесном массиве у Синельникова. Их транспортировка в российские морги временно невозможна из-за высокой активности артиллерии противника.

В настоящее время в Харьковской области продолжается активное наступление. Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают уверенно продвигаться в Волчанске и близлежащих лесах. Авиация ВКС и реактивная артиллерия вытесняют врага из укрепленных позиций, используя высокоточное оружие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.