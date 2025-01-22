Российские военные получат новый беспилотник с компьютерным самонаведением

Бойцы ВС РФ в ближайшее время получат партию новых дронов-камикадзе, у которых сделано компьютерное самонаведение, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Система БПЛА сама распознает цели, для этого не нужно участие оператора. Еще дрон может работать в условиях подавления средствами РЭБ. Как все это будет на практике, военным предстоит понять, но технические решения в данном направлении созданы и работают уже свыше 2 лет.

Автонаведение успешно опробовано на «Ланцетах». Появление подобной функции на FPV-дронах упиралось только в способность промышленности делать такие аппараты крупной серией. Возможно, скоро FPV-дроны на оптоволокне сделают и с системой самонаведения, которая основана на компьютерном зрении и автозахвате, и сопровождении нужных целей.

В случае внедрения таких беспилотников исключится из управления наиболее уязвимое звено — оператор, а дрон очень быстро по сложности конструкции и стоимости приближается к ракете с головкой самонаведения.

В украинской армии также идут по пути создания подобных БПЛА и активно внедряют современные технологии самонаведения на цель.