Российские власти стали оплачивать поминальный стол семьям погибших на СВО

Семьи погибших на СВО тюменцев получат по 25 тыс руб на поминальный стол

Власти Тюмени начнут выплачивать по 25,7 тысячи рублей на поминальный стол для семей погибших на СВО горожан. О новой мере поддержке рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале .

«Вводится новая мера поддержки семей погибшего участника СВО в виде выплаты из городского бюджета на поминальный стол», — написал тюменский градоначальник.

По словам Афанасьева, мэрия выделит на поминальный стол по 25 712 рублей, что составляет 1,45 размера регионального прожиточного минимума. Выплату получат семьи погибших военных.

Участников СВО из Тюмени также освободили от уплаты за эвакуацию и хранение брошенного автотранспорта на муниципальной стоянке.