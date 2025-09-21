Российские средства ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Белгородской области

сегодня в 17:23

Российские средства противовоздушной обороны отбили атаку беспилотников ВСУ в Белгородской области с 15:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Были сбиты два беспилотника противника.

В 16:41 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории региона.

21 сентября с 11:00 до 13:00 ВСУ тоже пытались ударить беспилотниками самолетного типа по Белгородской области, но безуспешно. Российские средства ПВО сбили три беспилотника.