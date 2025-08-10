Российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов

За три часа уничтожено 27 беспилотников над шестью регионами страны

Минобороны России сообщило о результативном отражении крупномасштабной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение трёх часов вечером 11 августа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 27 вражеских БПЛА над территорией шести субъектов Федерации.

Наибольшее количество целей зафиксировано в Тульской области — 11 сбитых дронов, Брянской области — 7 уничтоженных БПЛА, Орловской области — 5 нейтрализованных целей.

Также системы ПВО перехватили по два беспилотника над Калужской областью и по одному — над Московским регионом и Рязанской областью.