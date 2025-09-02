Российские силы освободили Федоровку в ДНР
Фото - © Медиасток.рф
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Федоровка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Операцией по освобождению села от ВСУ занимались бойцы подразделений «Южной» группировки войск. Они взяли под контроль населенный пункт в результате решительных действий.
Из сводки Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение различным формированиям ВСУ на этом направлении. Украинские силы потеряли до 205 военных, а также две боевые бронемашины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
Ранее ВС РФ освободили Нелеповку в ДНР.