Операцией по освобождению села от ВСУ занимались бойцы подразделений «Южной» группировки войск. Они взяли под контроль населенный пункт в результате решительных действий.

Из сводки Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение различным формированиям ВСУ на этом направлении. Украинские силы потеряли до 205 военных, а также две боевые бронемашины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее ВС РФ освободили Нелеповку в ДНР.