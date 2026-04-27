Росгвардия задержала подозреваемых в округах Подмосковья

Сотрудники Росгвардии пресекли преступления и обеспечили безопасность мероприятий в Ступине, Королеве, Одинцове и Долгопрудном. Правоохранители задержали подозреваемых в краже и дебоше, а также приняли участие в охране массового события и антитеррористических учениях, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Ступине сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о краже мобильных телефонов в терапевтическом отделении больницы. На месте они задержали 39-летнего пациента, который, по версии правоохранителей, похитил два смартфона у соседей по палатам. Ранее мужчина был судим за мошенничество и кражу. Его доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

В Королеве экипаж вневедомственной охраны прибыл по вызову в гаражный кооператив, где произошел конфликт. Полицейские установили, что 50-летний житель Пушкина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль сына и нанес телесные повреждения супруге, пытавшейся его остановить. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В Одинцове росгвардейцы совместно с другими силовыми структурами обеспечили охрану общественного порядка во время муниципальной премии «Служение» на площадке «Live Арена». Спецподразделения отвечали за безопасность мероприятия, сотрудники лицензионно-разрешительной работы контролировали частные охранные организации, а экипажи вневедомственной охраны патрулировали прилегающую территорию.

В Долгопрудном сотрудники Росгвардии вместе с МВД и МЧС приняли участие во Всероссийской тренировке по отработке действий при угрозе в образовательных учреждениях. По сценарию вооруженный злоумышленник проник в школу. Группы задержания заблокировали территорию, обследовали здание и задержали условного нарушителя. Учения позволили отработать межведомственное взаимодействие и повысить готовность к чрезвычайным ситуациям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.