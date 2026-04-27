«Стопудово! Святой великомогучий»: красноярец поиздевался над иконой на видео

Житель Красноярска поиздевался над иконой и слил видео в Сеть

В Сети появилось видео, на котором житель Красноярска издевается над православной иконой. Оказалось, что мужчина сам слил кадры в Сеть, сообщает Kras Mash .

Кадры сняты на пассажирском сиденье автомобиля. Мужчина держит в руках икону и за что-то ругает святого, который на ней изображен.

«Из-за тебя, стопудово! Святой великомогучий!» — говорит красноярец, а затем небрежно швыряет икону на пол.

Местные жители не оценили такое поведение. Спустя время мужчина записал видеообращение, в котором извинился за надругательство над иконой и заявил, что больше так не будет. Однако это не остановило следователей от проверки.

