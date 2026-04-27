В Раменском округе провели памятный забег в честь ликвидаторов ЧАЭС

Памятный забег «5 верст», посвященный пожарным — ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, прошел в Раменском городском парке в минувшую субботу. На старт вышли 124 участника, включая спасателей и студентов профильного колледжа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еженедельный бесплатный старт «5 верст» в этот раз посвятили памяти пожарных, которые первыми приняли на себя удар радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Проект объединяет сторонников здорового образа жизни по всей России и открыт для людей любого возраста и уровня подготовки. Дистанция составляет пять километров — ее можно пробежать или пройти пешком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.