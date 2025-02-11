Российские силы атаковали военный аэродром в украинском Миргороде

Военный аэродром ВСУ в Миргороде атаковали БПЛА и баллистикой

Российские силы произвели комбинированный удар по военному аэродрому ВСУ в Миргороде Полтавской области, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Крылатые ракеты с кораблей ВМФ России и „баллистика“ атаковали аэродром ВВСУ Миргород», — сказано в сообщении канала.

Также сообщается об атаках на Криворожье и Павлоград.

Ранее на Украине взрывы раздались в Харьковской области. На многих территориях страны объявили воздушную тревогу.