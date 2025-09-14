Российские операторы дронов получают возможность работать на безопасном расстоянии от линии фронта благодаря инновационной системе управления. Как сообщает Forbes , новая технология позволяет управлять беспилотниками на расстоянии сотен километров, что кардинально меняет характер современных боевых действий.

Ключевым элементом прорыва стала система «Орбита», разработанная Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Эта технология использует искусственный интеллект и нейронные сети для идентификации и сопровождения целей, значительно сокращая нагрузку на оператора.

«На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопочку и убегать обратно», — поясняет председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Новый подход уже поддержан на государственном уровне. Как отмечает член совета директоров ЦБСТ Александр Сидякин, эта разработка позволяет повысить эффективность выполнения боевых задач при одновременном обеспечении безопасности военнослужащих. Первые подразделения, использующие систему дистанционного управления, уже сформированы на базе штурмового батальона «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады.

Технологический прорыв также включает сокращение времени подготовки операторов с нескольких недель до нескольких часов, что может значительно повлиять на баланс сил в зоне специальной военной операции.