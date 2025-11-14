Российские офицеры выучили команды на корейском для саперов КНДР

сегодня в 12:27

Командир саперного батальона с позывным Лесник рассказал военному корреспонденту Александру Коцу, что в Курской области продолжается совместная операция российских и корейских саперов по обезвреживанию мин и неразорвавшихся снарядов. Сообщается, что, невзирая на языковой барьер, военные оперативно нашли взаимопонимание и организовали эффективную совместную работу, передает kp.ru .

«Мы отлично наладили взаимодействие российского и корейского батальонов. Вместе вырабатываем замысел, смотрим по карте, после принимаем совместное решение и приступаем непосредственно к выполнению задач», — поделился Лесник.

Как отметил командир, у каждого бойца есть своя четкая роль, и взаимодействие между подразделениями происходит без сбоев. Российские специалисты оказывают необходимую поддержку и консультации своим корейским коллегам.

«Каждый винтик знает свою функцию», — добавил Лесник.

В начале общение происходило с помощью жестов. Сейчас военные уже освоили основные команды на корейском языке, а инструкторы всегда готовы помочь, заключил командир.

