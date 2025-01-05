Российские истребители сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России обнаружила и сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Также российские военнослужащие нанесли огневое поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и боевой техники украинской армии в 137 районах.
Кроме того, дежурные средства ПВО сбили 3 французские управляемые авиабомбы Hammer, 1 реактивный снаряд американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 174 беспилотника самолетного типа противника.
Ранее российские военнослужащие, входящие в группировку войск «Запад», освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР).