сегодня в 13:02

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России обнаружила и сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также российские военнослужащие нанесли огневое поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и боевой техники украинской армии в 137 районах.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили 3 французские управляемые авиабомбы Hammer, 1 реактивный снаряд американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 174 беспилотника самолетного типа противника.

Ранее российские военнослужащие, входящие в группировку войск «Запад», освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР).