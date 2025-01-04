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Российские солдаты, входящие в группировку войск «Запад», освободили село Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Нанесены удары по солдатам противника рядом с несколькими населенными пунктами в Харьковской области и ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков.

ВСУ утратили до 590 солдат. Также российские войска уничтожили боевую машину пехоты, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Л-30, два бронетранспортера М113, две бронемашины HMMWV и другие виды техники.

Ранее было освобождено Новотроицкое в ДНР. Российские бойцы опубликовали кадры установления контроля.