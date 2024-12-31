Опубликованы кадры освобождения Новотроицкого в ДНР

сегодня в 15:08

Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры освобождения Новотроицкого в Донецкой Народной Республике.

Украинских боевиков из населенного пункта выбили солдаты группировки войск «Центр» ВС РФ. На опубликованной записи с беспилотника видно, как российские бойцы уничтожают противника в окопах.

Затем солдаты ВС РФ заходят в Новотроицкое. После уничтожения противника бойцы сфотографировались с российским триколором на фоне административного здания.

Об освобождении Новотроицкого в ДНР стало известно 29 декабря.