Опубликованы кадры освобождения Новотроицкого в ДНР
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры освобождения Новотроицкого в Донецкой Народной Республике.
Украинских боевиков из населенного пункта выбили солдаты группировки войск «Центр» ВС РФ. На опубликованной записи с беспилотника видно, как российские бойцы уничтожают противника в окопах.
Затем солдаты ВС РФ заходят в Новотроицкое. После уничтожения противника бойцы сфотографировались с российским триколором на фоне административного здания.
Об освобождении Новотроицкого в ДНР стало известно 29 декабря.