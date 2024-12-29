сегодня в 13:24

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск освободили от ВСУ населенный пункт Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе успешных наступательных действий российские военнослужащие отразили 11 контратак вооруженных формирований противника.

Также бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины вблизи н. п. Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное ДНР.

Потери киевского режима составили свыше 480 человек живой силы, 5 боевых бронемашин, 3 БМП, 5 пикапов, польская 155-мм самоходная артустановка Krab, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие выбили украинских боевиков из населенных пунктов Загрызово и Лозовая в Харьковской области, а также взяли под контроль Ивановку в ДНР.