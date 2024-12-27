Минобороны: ВС РФ освободили 1 населенный пункт в ДНР и 2 в Харьковской области
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Российские войска выбили украинских боевиков из трех населенных пунктов. Два расположены в Харьковской области, один - в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
В ДНР российские войска взяли под контроль Ивановку. В Харьковской области ВС РФ освободили Загрызово и Лозовую.
За неделю украинские войска потеряли до 2,9 тыс. человек в зоне СВО.
Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Гигант в ДНР.