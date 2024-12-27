Минобороны: ВС РФ освободили 1 населенный пункт в ДНР и 2 в Харьковской области Спецоперация сегодня в 13:21 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские войска выбили украинских боевиков из трех населенных пунктов. Два расположены в Харьковской области, один - в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.