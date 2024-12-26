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Российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Гигант в ДНР

Военнослужащие России продолжают постепенно достигать целей, поставленных в специальной военной операции. 26 декабря бойцы ВС РФ освободили от присутствия противника населенный пункт Гигант, сообщает РИА Новости .

Населенный пункт Гигант находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). 26 декабря 2024 года российским военным удалось взять под контроль этот объект, сообщили в Минобороны РФ.

Освобожденный населенный пункт улучшит позиции России в зоне соприкосновения с противником.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь Украина пыталась атаковать территорию нашей страны с помощью пяти дронов. Все вражеские объекты были успешно сбиты.