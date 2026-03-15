Российские хакеры добыли базу телефонных номеров 1,5 тысячи офицеров ВСУ

Группа российских хакеров получила доступ к конфиденциальному списку телефонных номеров около 1500 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). В перечне присутствуют данные руководителей разных управлений, включая генералов и других высокопоставленных лиц, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что в базу данных вошли контакты начальников и сотрудников департаментов, отвечающих за обеспечение вооружением войск ПВО, авиационной техникой, организацию материально-технического снабжения, продовольственное обеспечение и другие ключевые направления. Общий объем информации включает более 1400 записей с указанием имен, фамилий, должностей и номеров телефонов — от обычных стационарных до специализированных, используемых в системах специальной связи.

В числе лиц, чьи данные были получены хакерской группировкой Dark Warios, находятся начальник Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майор Александр Вьюнник, командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега, начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и ряд других офицеров.

Данный документ имел статус строго секретного и предназначался исключительно для внутреннего использования командованием. В настоящее время эти материалы оказались в руках российской стороны.

