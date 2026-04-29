Оползни сошли еще в пяти горных районах Дагестана

Стихия продолжает проверять на прочность Дагестан. Еще пять горных районов республики пострадали от оползней, сообщает Baza .

Тяжелая ситуация в Лакском, Хунзахском, Тляратинском, а также Левашинском и Дахадаевском районах. В первых трех чрезвычайный режим действует с 28 и 29 апреля, в двух других угроза сохраняется больше недели.

Оползни разрушили или сильно повредили дома в десятках сел. Из опасных районов людей приходиться эвакуировать.

Временно оставшихся без жилья жителей размещают в ПВР.

В конце марта в Дагестане прошли сильные дожди, которые стали причиной наводнений. Стихия сносила все на своем пути: деревья, дома, машины и другое имущество жителей. Сотни жилых домов оказались подтоплены. После наводнения в регионе начались чудовищные оползни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.