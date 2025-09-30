Расчет беспилотника воздушной разведки группировки «Север» выявил тяжелые ударные дроны ВСУ «Баба Яга» и их пункт управления на передовой. Артиллеристы с помощью гаубицы Д-30 нанесли удар по координатам, уничтожив пункт управления и личный состав противника, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Боевые действия на передовой продолжаются круглосуточно. Разведывательные дроны, оснащенные тепловизорами, контролируют позиции противника и корректируют огонь артиллерии. В ночь операции расчет беспилотника Supercam S350 сопровождал два вражеских дрона, не сбивая их, чтобы выявить место их базирования. Командир расчета с позывным «Сава» отметил, что такие сведения особенно ценны для дальнейших ударов.

После того как дроны ВСУ вернулись к ангару на краю леса, координаты были оперативно переданы артиллеристам. Командир орудия с позывным «Леший» получил приказ скорректировать огонь по цели. Артиллеристы быстро подготовили гаубицу Д-30 и нанесли удар по ангару, подтвердив поражение цели кадрами объективного контроля.

В результате операции пункт управления беспилотниками ВСУ был уничтожен, а характерный гул дронов «Баба Яга» больше не был слышен на передовой.

