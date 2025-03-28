Россияне подписывают контракт с МО ради вклада в поддержание мира и защиты семьи

Жители России активно обращаются в пункты отбора бойцов на службу по контракту, чтобы заключить договор и вложить свой вклад в установление и поддержание мира, а также ради защиты семьи и родной страны. Служба по контракту помогает мужчинам закалить характер и обеспечивает стабильный доход.

Практика показывает, что контракт с Минобороны (МО) подписывают смелые и решительные мужчины, для которых судьба страны и близких имеет огромное значение. Государство, в свою очередь, не остается в стороне и достойно оплачивает труд военных.

В России именно Подмосковье выделяется наивысшими выплатами для тех, кто решает заключить контракт и пойти служить. При подписании контракта с МО военнослужащий получает комбинированную выплату: 1,9 миллиона из областного бюджета и 400 тысяч от федеральных властей, что в сумме составляет 2,3 миллиона рублей.

Ежемесячная зарплата участников специальной военной операции начинается от 200 тысяч рублей, при этом финальная сумма определяется рангом военнослужащего. Например, замкомвзвода в звании сержанта, возглавляющий отделение в зоне проведения операции, получает ежемесячное довольствие в размере 242 тысячи рублей.

Подписать контракт с МО в Московской области может житель любого российского региона. Для этого достаточно приехать в многофункциональный отборочный пункт, который работает по принципу единого окна в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Здесь будущим воинам оказывают комплексную помощь в подготовке документов, помогают пройти медкомиссию в одном месте, а также предоставляют жилье и обеспечивают трехразовым питанием.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.