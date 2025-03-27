Появилось видео с российскими военными, вернувшими контроль над многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области. Бойцы ВС РФ вышли к государственной границе на этом участке, сообщил военкор, обладатель звания Героя РФ Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

По словам журналиста, к госгранице пробились десантники из 106-й дивизии ВДВ. На пограничный пункт вновь водрузили флаг России.

«МАПП не военная точка в операции, но политический акцент. Причем акцент важный», — написал Поддубный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные провели ряд «дерзких и стремительных» операций в Курской области. Разгром ВСУ в приграничном регионе завершается, подчеркивал верховный главнокомандующий.