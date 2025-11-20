Россия передала Украине тела 1 тысячи погибших бойцов ВСУ

сегодня в 14:14

20 ноября осведомленный источник сообщил РИА Новости , что между Москвой и Киевом произошел обмен телами погибших военных. Так, по неофициальным данным, Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат Вооруженных сил Украины.

Также источник сообщил, что Украина, в свою очередь, передала России тела 30 погибших военных.

Обмен телами погибших военных состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале также подтвердил военкор Александр Коц.

«Россия передала Украине уже больше 10 тысяч трупов. И это не предел. Их «Камазами» вывозят из-под Покровска», — написал Коц.

После приостановки переговоров в 2022 году по инициативе Киева, диалог между Москвой и Киевом был возобновлен весной 2025 года. Первая встреча сторон в рамках возобновленного диалога состоялась 16 мая 2025 года.

Второй этап возобновленных переговоров состоялся 2 июня 2025 года, а третья встреча прошла 23 июля. В течение этого периода стороны успели рассмотреть ряд ключевых вопросов, включая аспекты, касающиеся обмена военнопленными и телами погибших солдат.

