Россия может освободить Киев и Одессу еще до завершения конфликта на Украине

Как считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Россия освободит Киев и Одессу еще до завершения украинского конфликта, об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

«Россия установит контроль над Киевом и Одессой еще до завершения конфликта. При этом они (российские военные — ред.) вероятно ускорят продвижение. Будет завершено освобождение двух последних крупных городов: Краматорска и Славянска в Донбассе», — сказал Джонсон.

Он также считает, что к концу июля территория Донбасса будет полностью контролироваться ВС РФ, которые следующим этапом будут освобождать Запорожье.

По словам экс-аналитика ЦРУ, одним из ключевых приоритетов президента РФ Владимира Путина была минимизация потерь своих войск и мирных украинцев.

Он спрогнозировал, что конфликт может завершиться к концу года.

