Россия и Украина проведут обмен пленными 11 апреля

сегодня в 13:56

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля, сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным телеканала, договоренность о новом этапе обмена уже достигнута. Подробности предстоящей процедуры пока не раскрываются.

Накануне Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ответ Киев вернул тела 41 погибшего российского военного.

Ранее стороны также провели несколько обменов пленными. 6 марта состоялся обмен в формате «300 на 300», а 5 марта Москва и Киев передали друг другу военнопленных по формуле «200 на 200».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.