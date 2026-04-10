Россия и Украина проведут обмен пленными 11 апреля
Очередной обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля
Очередной обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля, сообщает RT со ссылкой на источник.
По данным телеканала, договоренность о новом этапе обмена уже достигнута. Подробности предстоящей процедуры пока не раскрываются.
Накануне Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ответ Киев вернул тела 41 погибшего российского военного.
Ранее стороны также провели несколько обменов пленными. 6 марта состоялся обмен в формате «300 на 300», а 5 марта Москва и Киев передали друг другу военнопленных по формуле «200 на 200».
