Росавиация ввела ограничения на работу двух аэропортов
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ижевска,
Фото - © Медиасток.рф
Временные ограничения из-за угрозы безопасности введены в аэропортах Казани и Ижевска, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Ижевск и Казан, сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
Подобные меры вводят при опасности воздушных атак. Власти Татарстана и Удмуртии не сообщали о тревоге.