Росавиация ввела ограничения на работу двух аэропортов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ижевска,

Временные ограничения из-за угрозы безопасности введены в аэропортах Казани и Ижевска, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Ижевск и Казан, сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Подобные меры вводят при опасности воздушных атак. Власти Татарстана и Удмуртии не сообщали о тревоге.