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Рогов: ВСУ обстреливают Васильевку, Пологи и Токмак в Запорожской области

Украинские войска обстреливают Васильевку, Пологи и Токмак в Запорожской области. Есть повреждения, сообщает в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

В Васильевке поразили электроподстанцию. Была нарушена подача света, но ее быстро восстановили.

В Пологах ВСУ нанесли удар по жилому дому. Еще украинские боевики атаковали вышку связи.

По Токмаку войска противника нанесли удары авиационными бомбами.

Ранее городскую больницу в Горловке обстреляли кассетными боеприпасами. Ранения получили восемь гражданских.