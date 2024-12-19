Рогов: ВСУ обстреливают Васильевку, Пологи и Токмак в Запорожской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские войска обстреливают Васильевку, Пологи и Токмак в Запорожской области. Есть повреждения, сообщает в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
В Васильевке поразили электроподстанцию. Была нарушена подача света, но ее быстро восстановили.
В Пологах ВСУ нанесли удар по жилому дому. Еще украинские боевики атаковали вышку связи.
По Токмаку войска противника нанесли удары авиационными бомбами.
Ранее городскую больницу в Горловке обстреляли кассетными боеприпасами. Ранения получили восемь гражданских.