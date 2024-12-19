Горбольницу в Горловке обстреляли «кассетами», ранены 8 гражданских

Восемь человек ранены при обстреле больницы в Горловке кассетными боеприпасами

Мэр Горловки (ДНР) Алексей Приходько в своем Telegram-канале заявил, что украинские войска обстреляли центр города кассетными боеприпасами. В результате атаки около городской больницы № 2 пострадали 8 мирных жителей.

По словам Приходько, утром 19 декабря ВС Украины обстреляли проспект Ленина в Горловке, в результате чего повреждения получили несколько жилых зданий и муниципальных объектов.

Мэр также говорил, что в Никитовском районе города при обстреле пропало электричество в шахтах Ртутного комбината и имени Н. А. Изотова.

18 декабря украинские войска выпустили не менее 10 ракет по Ростовской области. В результате атаки, по данным властей, никто не пострадал.

В прессе писали, что при ракетной атаке на Ростовскую область могли использоваться американские баллистические ракеты ATACMS. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.