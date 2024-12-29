Рогов: ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахове

Российские военные в ходе штурма смогли захватить административные здания ТЭС в Курахове на западе ДНР, сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС РФ продвинулись еще на запад более чем на 1 км. Бойцы закрепились на новых позициях. Сейчас россияне контролируют большую часть территории ТЭС.

Он подчеркнул, что бои за освобождение города еще ведутся. Противник отступает, но при этом ожесточенно огрызается.

Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км от Красноармейска (Покровска). Он является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части ДНР, который все еще контролирует противник.