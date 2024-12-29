Рогов: ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахове
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Российские военные в ходе штурма смогли захватить административные здания ТЭС в Курахове на западе ДНР, сообщает РИА Новости.
Как рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС РФ продвинулись еще на запад более чем на 1 км. Бойцы закрепились на новых позициях. Сейчас россияне контролируют большую часть территории ТЭС.
Он подчеркнул, что бои за освобождение города еще ведутся. Противник отступает, но при этом ожесточенно огрызается.
Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км от Красноармейска (Покровска). Он является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части ДНР, который все еще контролирует противник.