сегодня в 12:51

Рогов предупредил о ракетной опасности на освобожденной части Запорожья

Власти объявили о воздушной опасности на всей освобожденной от ВСУ территории Запорожской области. Угроза связана с возможными ракетными ударами, авиабомбардировками и атаками беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, наибольшая опасность ракетных обстрелов и ударов управляемыми авиабомбами существует в восточных районах региона. Жителям этой части области рекомендуется проявлять максимальную бдительность.

Что касается атак беспилотников, то под особым риском находятся города Приазовья. В первую очередь это Мелитополь, Бердянск и Приморск вместе с прилегающими населенными пунктами.

Кроме того, угроза распространяется на соседние регионы — Херсонскую область, территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Всем жителям указанных районов следует соблюдать меры безопасности.

