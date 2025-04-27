Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что освобождение Курской области стало катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

«Его авантюра обернулась разгромом и колоссальной потерей самых боеспособных частей и техники ВСУ», — заявил он.

Рогов также добавил, что эта операция обрекла ВСУ на катастрофу, а самого Зеленского на политическое и стратегическое поражение.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.