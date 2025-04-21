Родные бойцов ВСУ связываются с российскими силовиками ради странного послания

Родственники военнослужащих ВСУ начали связываться с российскими силовиками, чтобы пожаловаться им на украинских командиров. Они рассказывают об этом в специальных чат-ботах, созданных для украинцев, решивших сдаться плен, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник госагентства отметил, что из-за обращений близких бойцов ВСУ бот стал напоминать «центр психологической помощи». По его словам, ежедневно туда пишут до 100 людей.

«Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ. <…> Выслушиваем, какие нехорошие командиры ВСУ и так далее», — поделились в силовых структурах.

Администраторы чат-бота проводят психологические беседы с родственниками украинских военных, добавил источник.