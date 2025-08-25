«Родине я нужен»: боец Вирясов нашел силы активно жить после потери ноги

51-летний участник СВО, житель Волоколамского округа Алексей Вирясов потерял ногу после тяжелого ранения, но нашел в себе силы продолжать активную жизнь, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

Боец прошел тяжелые испытания, которые помогли ему переосмыслить жизнь и вновь обрести место в обществе. На СВО он попал в рамках мобилизации, служил на донецком направлении в танковых войсках. Был медиком, участвовал в эвакуации раненых с поля боя.

Во время одной из таких операций получил тяжелое ранение, в результате которого лишился левой ноги. Пройдя курс лечения, реабилитации и получив протез, Вирясов был уволен со службы по состоянию здоровья. Но, вернувшись домой, мужчина не замкнулся в себе, а продолжил активно участвовать в жизни Родины.

Благодаря социальному координатору бойца направили на двухмесячную реабилитацию, где он смог не только физически восстановиться, но и морально укрепиться. Там же герой нашел для себя новые ориентиры, обрел силы двигаться дальше.

После возвращения с реабилитации Вирясов стал сотрудником Ассоциации ветеранов СВО. Его личная история вдохновляет и поддерживает других, ведь он знает, как важно быть рядом, когда особенно тяжело.

«Родине я нужен — и это главное. Я не могу сидеть сложа руки», — подчеркнул ветеран СВО.

История Вирясова — пример настоящего мужества и стойкости. Он доказал свою верность Отечеству не словами, а делом. Сегодня мужчине помогают — и он помогает другим, потому что только вместе можно победить боль, страх и одиночество. И двигаться дальше — вперед, к жизни.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.