Лидеры европейских стран окончательно убедились в бесперспективности участия в прямом конфликте с Россией. Такое мнение выразил полковник французской авиации Режи Шамань, отметив, что украинская армия буквально разваливается и терпит поражение по всей линии фронта, пишет ТАСС со ссылкой на Stratpol.

«Недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что Москва близка к достижению своих целей. Этот человек не говорит что попало. Исходя из того, что он говорит и из того, что мы видим в социальных сетях, украинская армия находится в процессе развала по всей линии фронта», — подчеркнул Шамань.

По словам эксперта, европейские лидеры уже отчетливо понимают, что не стоит вступать с Россией в открытый конфликт. Одним из убедительных аргументов в пользу отказа от конфликта стал запуск новейшего оружия «Орешник».

Шамань указал и на то, как изменилось настроение даже в наиболее агрессивно настроенных странах. Например, в Польше. После применения «Орешника» политическое поведение в этой стране стало меняться.

«В любом случае, Европейский Союз и НАТО не смогут позволить себе вести войну с Россией», — заключил военный эксперт.