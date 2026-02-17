сегодня в 11:55

Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки вражеского дрона в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал регионального Оперштаба.

Инцидент произошел во вторник в населенном пункте Волна. В результате атаки украинского беспилотника пострадавших нет.

Общая площадь возгорания составляет 1250 кв. м. К ликвидации пожара привлечены 67 сотрудников МЧС и 19 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани после атаки беспилотников. Огонь охватил резервуар с нефтепродуктами.

