Реутовским бойцам вручили подавитель дронов

В ФСПН Реутова прошла встреча с бойцами и семьями мобилизованных на СВО. На встрече присутствовали председатель совета депутатов Николай Ковалев руководитель, ФСПН Анна Бабалова, сотрудники «НПО машиностроения», предприятий города и предприниматели, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Боец с позывным «Гром» в конце месяца возвращается на фронт. Он выразил благодарность всем, кто помогает: «Ваша помощь нужна, и она ощутима там. Надежный тыл многое решает на фронте. Письма жителей и школьников придают силы».

Сотрудники «НПО машиностроения» добровольно плетут маскировочные сети в свободное время. Получается по 2 сети в неделю. Об этом рассказал на встрече Константин Вишняков, заместитель генерального директора предприятия.

Также для бойцов на комбинате питания испекли к Новому году 300 имбирных пряников, расписанных вручную. Все присутствующие отметили, что помощь идет от сердца. Весь город сопереживает и помогает. За каждым подарком стоит поддержка и большая любовь.

Николай Ковалев совместно с предпринимателями вручил жене бойца подавитель дронов и аптечку от кровопотерь.

Кстати, недавно на встрече в ФСПН предприниматели вручили нуждающимся семьям мобилизованных необходимые вещи. Маме мобилизованного бойца Елене У. вручили телевизор. Другой семье предприниматели подарили компьютер и канцелярию. Семье Семёновых вручили пылесос.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.