Реутов передал в зону СВО крупную партию гуманитарного груза

В Реутове состоялась знаковая встреча с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Мероприятие, организованное Фондом социальной поддержки населения наукограда совместно с местной Ассоциацией ветеранов СВО и фондом «Защитники Отечества», стало важным шагом в укреплении связи между фронтом и тылом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встречу прибыли два бойца, временно находящиеся в отпуске. Особое внимание было уделено передаче современного оборудования — командиру отделения вручили радиоэлектронные подавители «Ромашка», которые уже доказали свою эффективность на передовой.

«Это оборудование — настоящее спасение для нас, — поделился боец с позывным „Реут“. — Оно значительно повышает нашу боеспособность. От имени всего 16-го и 352-го полков выражаю глубочайшую благодарность Анне Васильевне Бабаловой и администрации Реутова за постоянную поддержку. Такая помощь не просто важна — она спасает жизни».

Гуманитарный груз, отправленный в зону СВО, стал самым масштабным за последнее время. Впервые в составе помощи — три мотоцикла, которые существенно повысят мобильность подразделений. Помимо этого, переданы: медикаменты от ООО «Ника», газовые баллоны от местного общества инвалидов ВОИ, четыре комплекта РЭП «Ромашка».

«Сегодня мы видим, как вся община Реутова объединяется для помощи нашим защитникам, — отметила руководитель ФСПН Анна Бабалова. —Бизнес, общественные организации, простые жители — каждый вносит свой вклад в это общее дело. Особенно ценно, что помощь становится все более адресной и соответствует реальным потребностям бойцов».

Это событие в очередной раз продемонстрировало единство фронта и тыла, а также эффективность системной работы по поддержке участников СВО, которую ведет Реутов. Администрация города намерена продолжать и расширять эту важную миссию.

Напомним, что в Реутове продолжается набор на военную службу по контракту.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 23 или по телефону 8 (909) 903-54-19.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.